年金に関する通知書は、普段あまり見慣れない言葉が多く、どの金額を見ればよいのか迷いやすいものです。特に「改定後の年金額」と書かれていると、その金額が次回の振込日にそのまま入るように感じる人もいるでしょう。そこで本記事では、年金額改定通知書の見方について解説します。 「改定後の年金額」は毎回の振込額ではなく年額を示すもの 年金額改定通知書に書かれている「改定後の年金額」は、基本的に1回あたり