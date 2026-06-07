◇ア・リーグアストロズ ― アスレチックス（2026年6月6日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が6日（日本時間7日）、本拠でのアスレチックス戦に中5日で先発。5回を5安打4四死球8三振2失点で3勝目の権利を得た。アスレチックスとは4月4日（同5日）に敵地で対戦し、5回2/3を無失点でメジャー初勝利を挙げていた。初回、1番・コルテスに直球を中前へ運ばれたものの、3番・カーツ、4番・ルーカーをいずれもスラ