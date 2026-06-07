カムリ、タンドラ、ハイランダーに見る「型式指定」の選択と戦略100年に一度の大変革期と呼ばれる現代の自動車産業。各自動車メーカーは、これまでにない複合的な課題に直面しています。そうしたなかで、「認証とクルマづくり」について、トヨタの技術トップであるチーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO）の中嶋裕樹副社長は、どのように現状を分析しているのでしょうか。クルマが公道を走るために不可欠な「型式指定」な