［国際親善試合］日本女子 ５−０ 南アフリカ女子／６月６日／YANMAR HANASAKA STADIUM（大阪）パリ五輪のブラジル戦で決めた劇的弾、昨年２月のコロンビア戦で決めた開始18秒弾――などなど、数々のゴラッソで魅了してきた谷川萌々子（バイエルン）が、またもや衝撃のゴールを生み出した。南アフリカ相手に清家貴子（ブライトン）の複数得点で、２点をリードして迎えた29分だった。21歳の超逸材は敵陣中央からするすると持ち