◆米大リーグカブス３ｘ―２ジャイアンツ＝延長１０回＝（６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が、本拠のジャイアンツ戦に「６番・右翼」でスタメン出場し、攻守で勝利に貢献した。鈴木は初回１死の守備で右翼線への飛球に全力で追いつき好捕。その勢いのままフェンスに激突した。体を翻してうまく右肩後方から当たり、平然と守備位置に戻った。打席では右飛、遊ゴロで迎えた６回第３打