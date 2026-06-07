『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！ 汐見まといが、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！ 汐見まとい ©Sasu Tei／集英社 【プロフィール】汐見まとい（しおみ・まとい）2000年11月20日生まれ東京都出身2022年6月にyosugala（ヨスガラ）としてアイドルデビュー。昨年末にTOY’S FACTORYからメジャーデビューを果たし