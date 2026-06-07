【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党総務部長は6日、米中首脳が5月の会談で北朝鮮の非核化が共通目標だと確認したとする米側見解は「虚偽だ」とする談話を出した。朝鮮中央通信が7日報じた。