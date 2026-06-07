カブスは6日（日本時間7日）、本拠シカゴでジャイアンツと対戦し、3−2のサヨナラ勝ちを収めた。鈴木誠也外野手（31）は「6番・右翼」で先発出場し、4打数1安打で4試合連続安打となった。まずは守備で魅せた。初回1死から右翼線に飛んだライナー性の打球を好捕。そのまま勢い余ってフェンスに激突も、ボールは離さなかった。守備位置に戻る際には笑み浮かべてケガの心配を一蹴した。ジャイアンツの先発右腕・ループと対戦し