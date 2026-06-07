プロ野球 セ・パ交流戦は6日、各地で6試合が行われました。首位に立っていたヤクルトは日本ハムに完封負けで連敗。山粼福也投手の前に打線が沈黙しました。一方、阪神は楽天に1−0で勝利。阪神が0.5ゲーム差で首位に立ちました。一方、3位の巨人はロッテと1−1のドロー。首位阪神と1.5ゲーム差、2位ヤクルトと1.0ゲーム差と上位3チームが混戦状態です。下位チームでは、4位DeNAがソフトバンクに敗れ、連勝がストップ。5位広