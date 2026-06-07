本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地でエンゼルスと対戦し、1-0でサヨナラ勝ちした。9回に先頭のフレディ・フリーマン内野手が10号のサヨナラ弾で決めた。先発した佐々木朗希投手は4勝目こそならなかったが、7回2安打10奪三振無失点の好投だった。その劇的勝利から32分後、ドジャース公式Xにアップされた写真にツッコミが入っている。「ビクトリーフォーメーション！」。そう記された文面で球