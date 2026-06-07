町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第9話が6日に放送され、タツキ（町田）が息子・蒼空（山岸想）の叫びに涙をこぼす姿が描かれると、ネット上には「心が苦しい」「涙とまらん」「胸がはりさけそう」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】比嘉愛未演じる優『タツキ先生は甘すぎる！』第9話より優