Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の最終回が6日に放送。エータ（宮舘）とくるみ（臼田あさ美）の結末に反響が集まっている。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』最終回幸せそうなエータ（宮舘涼太）＆くるみ（臼田あさ美）レオ（番家天嵩）から、エータがいつ動けなくなってもおかしくない状態であること、もしも初期化する機能まで壊れ