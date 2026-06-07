「父は子どもに興味がない」とずっと思い込んでいた私。しかし、孫が生まれた瞬間に見せた父の意外な姿と、女系家族の中で居場所を失っていた父の本音とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 女系家族の中で孤立していた父 私が生まれた家は、母の実母である祖母と祖母の姉と母、父、私、弟の5人でした。 家は祖母が建てたもので、表札にはドーンと祖母の苗字がありました。 母は父と結婚し、父の苗字になりまし