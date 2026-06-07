2025年6月、「僕の前立腺がんレポート」を連載中に亡くなった長田昭二さん。今回は、ランニングを趣味としてきた長田さんが、がん治療の過程で起きた「走る能力」の低下を明かした第3回から一部を紹介します。【画像】長田氏に処方された抗がん剤「エストラサイト」◆◆◆体重激増で、顔はアンパンマンに転移が見つかったのが初夏で、その後前立腺全摘手術を終えて退院したころは東京五輪が真っ盛り。いつも練習で走っている神