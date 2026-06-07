Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、令和ロマンの松井ケムリ、timeleszの猪俣周杜が出演するテレビ朝日系『ニカゲーム 1時間SP 〜オカシーパラダイスからの招待状〜』が7日午後10時15分より放送される。【写真】ニカイノ（二階堂高嗣＆猪俣周杜）が脱出のため奮闘今年の元日に放送された約2時間スペシャル『ニカゲーム新年早々SP 〜マナビーパークからの脱出〜』から半年。レギュラー化してから早くも2度目となる特番が放送。いつもの収