プロ野球 セ・パ交流戦は6日、各地で6試合が行われました。パ・リーグ首位の西武は中日に逆転勝利。2点を追う6回、桑原将志選手のタイムリーで1点差に詰め寄ると、続くネビン選手が第11号の3ランホームランを放ち逆転しました。先発の隅田知一郎投手は8回2失点の好投で今季5勝目を挙げました。3位・オリックスは4-7で広島に敗戦。先発・田嶋大樹投手は初回2点を失うと4回には2本のホームランなどで3点を許します。打線は8回に太田