「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が、3日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」にリモート出演。糖尿病治療薬マンジャロの使用方法をめぐり、出演者に猛追及し、司会者に止められる一幕があった。番組では、マンジャロをダイエット目的で使うことに賛否の声があがっている話題を取り上げた。大阪府で、マンジャロをSNSを通じて無許可販売したとして男女3人が書類送検されたことも紹介。厚労省が目