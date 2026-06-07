1.犬の「基本のしつけ」の第一歩は信頼関係の構築 犬のしつけの第一歩は、飼い主と犬の間に信頼関係を築くことです。しつけだと息巻く前に、犬が「飼い主は信頼と安心できる存在である」と、思ってもらうことが重要です。 例えば、名前を呼んで少しでも反応してくれたら、すぐにおやつやフードなど、その子が喜ぶご褒美を提供します。この繰り返しにより信頼が生まれ、飼い主さんに呼ばれることは、嬉しいことと認