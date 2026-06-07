試合を楽しみながら、マウンドに立てているというマルティネス(C)Getty Images日本球界でも馴染み深い右腕が快投を続けている。今年2月にレイズと1年1300万ドル（約21億円）の契約を締結したニック・マルティネスだ。現在35歳、決して若くはない。それでも経験豊富な男は最盛期を迎えようとしている。現地時間6月5日時点で、12先発（70.2イニング）を消化し、防御率2.29、WHIP1.19、与四球率1.66という抜群の安定感をキープ。