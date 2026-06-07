「住んでなかったらわからないよねぇ」【忘れられない体験談】地元民のおじさんが「連れて行ってやるよ」案内された先は…途方に暮れていたところに声をかけてくれた女性と、一緒に駅まで行くものだと思っていたら......。兵庫県在住の60代女性・Hさんの体験談。＜Hさんからのおたより＞大阪・淡路まで通院していた頃の出来事です。診察後に私鉄電車に乗って帰宅しようと駅に向かうと、人身事故で運転見合わせという案内があり、