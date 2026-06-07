俳優で作家のリリー・フランキー（62）が5日深夜に放送された日本テレビ「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」（深夜0・45）に出演。人を信用できるかの独自の基準を明かした。リリーがMCの齋藤飛鳥との待ち合わせ場所に指定したのは「サモエドカフェ」。自身もフレンチブルドッグを飼っているというリリーは、その愛犬に「犬白石（いぬしらいし）みきお」と名付けていることを明かした。この独特なネーミングに、齋藤は「上白石