»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤ÎÀä·Ê¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¼¥à²¼´Ø¡×¤¬¡¢2026Ç¯6·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ»Í¹ñÃÏÊý½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ëÉÕ¤­¤ÎÂç·¿¥À¥Ö¥ë¥É¡¼¥à¡£ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë´ØÌç³¤¶®¤ÎÀä·Ê¤ä¹Ô¤­¸ò¤¦Âç·¿Á¥¤ò¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤«¤éÄ¯¤á¤ëÈóÆü¾ï¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£JR²¼´Ø±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÌó15Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åâ¸Í»Ô¾ì¤äÌç»Ê¹Á¥ì