¡Ö°ÂÅÄµ­Ç°¡¦£Ç£±¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¡Ë£´Ç¯Ï¢Â³¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤ë¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï£¶Æü¸á¸å£³»þ£²£´Ê¬¤ËÉÜÃæÆþ¤ê¡£½Ã°å»Õ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÆñ¤Ê¤¯¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£¾®Àî±¹Ì³°÷¤Ï¡Ö¿¬¤â¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¤È¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£ÇÏË¼Æâ¤Ç¿²Å¾¤¬¤Ã¤ÆÍ·¤Ö»Ñ¤Ë¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤»þ¤Ï¿²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£