¡Öµð¿Í£±¡Ý£±¥í¥Ã¥Æ¡×¡Ê£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë£µÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿µð¿Í¡¦Âç¾ë¤¬Ï»²ó¤Ë±¦Ãæ´Ö¤ØÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡££µ·î£±£²Æü°ÊÍè¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë°ú¤­Ê¬¤±¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ®½Å¤Ê°ìÈ¯¤Ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ì¤Ð¤ÈÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£»°²ó¤Ë¤ÏÊá°ï¤¬¤¢¤ê¼è¤êÊÖ¤¹µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï£¸Åê¼ê¤ò¹¥¥ê¡¼¥É¤·¡ÖÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£