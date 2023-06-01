ËÜµòÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀïÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£7²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î10Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯4¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤äÆ±Î½¤«¤é»¿¼­¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï½é²ó¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡£¥È¥é¥¦¥È¤È¥á¥Ã¥¯¥é¡¼¤ò»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢2²ó¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë100.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.9¥­¥í¡Ë¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£5²ó1»à¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂÇÀþ¤Ë