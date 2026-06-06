¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¼Ò¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼Ì¿¿²È ¥É¥Ê¡¼¥¿¡¦¥ô¥§¥ó¥À¡¼¥¹¡ÊDonata Wenders¡Ë¤È¥ô¥£¥à¡¦¥ô¥§¥ó¥À¡¼¥¹¡ÊWim Wenders¡Ë¤Î¼Ì¿¿ºîÉÊ¤òÂÐÏÃ·Á¼°¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ëÆó¿ÍÅ¸¡ÖTwo Pairs of Eyes. Photographs by Donata and Wim Wenders¡×¤ò¥É¥¤¥Ä¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ä¥é¡¼¤Î¥¨¥ë¥ó¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊErnst Leitz Museum¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î11Æü¤«¤é9·î20Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¥ô¥£¥à¡¦¥ô¥§¥ó¥À¡¼¥¹¤Ï¡¢±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾