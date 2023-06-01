¿å¸Í¤¬FCÅìµþ¤ÎDFÌÚËÜ¶³À¸¡Ê32¡Ë¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬6Æü¡¢·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´û¤Ë¸ò¾Ä¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç°ìÎ¾ÆüÃæ¤Ë¤âÎ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤éÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÌÚËÜ¤ÏÊ¡²¬Âç¤ò·Ð¤ÆCÂçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢FCÅìµþ¤È¥­¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥±¥¬¤Ê¤É¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬·ã¸º¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ÌÛ¡¹¤È¼«¤é¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤ÆÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¼ã¼ê¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËJ2Ä»À´¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á