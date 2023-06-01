¡Ú¿®Ç» ¿²ÂÔ¤Î¶äÍÁVer.¡Û 2027Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§30,360±ß »£±Æ¡§¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹ APEX-TOYS¤è¤ê¡¢2027Ç¯1·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¿®Ç» ¿²ÂÔ¤Î¶äÍÁVer.¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Yostar¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢½Åºù½êÂ°¤Î¶õÊì¡Ö¿®Ç»¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£ º£²ó¤Ï¡¢¸ø