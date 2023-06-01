¢£¡ØRIZIN LANDMARK 14 in SENDAI¡Ù¡Ê6Æü¡¿¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ¡ËÂè1»î¹ç5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡¿61¥­¥í¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡ÛÀÖÅÄ¸ùµ±¡¢¼º¿ÀKOÉé¤±¡Ä ÄËº¨¤Î4Ï¢ÇÔ¤Ë¹æµã¢þ°æ¾åÀ»ÌðXÀÖÅÄ¸ùµ±3¥é¥¦¥ó¥ÉTKO½é¤ÎÅìËÌÂç²ñ¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç°æ¾åÀ»Ìð¤Ë¼º¿ÀTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢RIZIN¤Ç4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÖÅÄ¸ùµ±¡£»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤«¤é¹æµã¤·¤¿¤¬¡¢¸µÆ±Ìç¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤¬SNS¤Ç¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤¬¤é¤â·ãÎå¤·¤¿¡£Ê¿ËÜ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿ÀÖ