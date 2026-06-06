Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖRISE¡×¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¡¦EBARAWAVE¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ª¤ª¤¿¤Ç¡ÖRISE¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2026¡½GLORY¡ßRISE¥é¥¹¥È¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈFinal¡½¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£RISE¡ßRWS3ÂÐ3¤Ï63¡¦5¥­¥íµé3Ê¬3R±äÄ¹1R¤Ï¥Á¥ã¥É¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬¥­¥à¥ë¥¢¥¤¡¦¥ï¥ó¥³¥ó¥ª¡¼¥à¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇRISE¤Ï3Ï¢¾¡¤Ç5¾¡4ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£1R¤Ï¥Á¥ã¥É¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¥í¡¼¥­¥Ã¥¯¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤â¥­¥à¥ë¥¢¥¤¤âÅª³Î¤ËÊÖ¤¹¡£2R