¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Á¥ê¤ÎÅÅÇÈË¾±ó¶À·²ALMA¡Ê¥¢¥ë¥ÞË¾±ó¶À¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡Ö¤ª¤¦¤·ºÂHLÀ±¡ÊHL Tauri¡Ë¡×¡£¤ª¤¦¤·ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢ÃÏµå¤«¤éÌó450¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ALMA¡Ê¥¢¥ë¥ÞË¾±ó¶À¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡Ö¤ª¤¦¤·ºÂHLÀ±¡ÊHL Tauri¡Ë¡×¤Î¸¶»ÏÏÇÀ±·Ï±ßÈ×¡ÊCredit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Facchini et al.¡Ë¡ÛÏÇÀ±ÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæ¡Ö¸¶»ÏÏÇÀ±·Ï±ßÈ×¡×¤ª¤¦¤·ºÂHLÀ±¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À¿ô½½ËüÇ¯ÄøÅÙ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï¤Ë¼ã¤¤À±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢À±¤ò·ÁÀ®