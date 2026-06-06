@onefive¤¬6·î6Æü(ÅÚ)¡¢EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã@onefive LIVE 2026 ¡ÈSAKURAIZATION¡É¡ä¤ò³«ºÅ¡£BABYMETAL¡Ö¥É¡¦¥­¡¦¥É¡¦¥­¡ù¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤òÂçÃÀ¤Ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÌµÅ¨¡ù¥¢¥¿¥·¥â¡¼¥É prod.¡ùTaku Takahashi (m-flo)¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢@onefive¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSAKURAIZATION¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼´¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿±é½Ð¤¬Âç¤­¤Ê¸«¤É¤³¤í¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éChi