¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î´´Éô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊQ.º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ë¡Ä¡Ä¡ÊQ.¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ë¡Ä¡Ä¡×¥¿¥¤¤Î·Ù»¡Åö¶É¤Ï¡¢¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç5Æü¡¢ÆüËÜ¿Í¤Îº´¡¹ÌÚÍµ²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤òÆþ´ÉË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤Åö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ËÌÀ¾Éô¥Ý¥¤¥Ú¥È¤ÇµîÇ¯