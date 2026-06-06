¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¾®äØÀéË­¡Ê52¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤­¡¢¤¢¤ëºî¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯´ë²è¡Ö7:3¥È¡¼¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2¿Í¤Çñ­»Ò¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ºòº£¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾ËÜ¤Ï¡Öº£¤Ï·ù¤¤¤Ê¿Í¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¹¤é¥¢¥«¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¹¥¤­¤Ê¿Í¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¹