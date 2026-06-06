ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î¾©³Ø¶â¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢Ê¡²¬¸©ºß½»36ºÐÃËÀ­¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡§¥¢¥ëÇ¯Îð¡¦À­ÊÌ¡§36ºÐ¡¦ÃËÀ­Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢Êìµï½»ÃÏ¡§Ê¡²¬¸©½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë¿¦¶È¡§°åÎÅ½¾»ö¼ÔÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í300Ëü±ß¡¢Êì200Ëü±ß¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â50Ëü±ß1¿Í¿Æ²ÈÄí¤Ç