¹áÀî¸©¹â¹»ÁíÂÎ2026 ¡Ú¹áÀî¸©¹â¹»ÁíÂÎ¡Û6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥´¥ë¥Õ¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ ¢£¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê²ñ¾ì¡§Â¿ÅÙÄÅ¹â¹» ÂÎ°é´Û¡Ë¡ÒÃË»Ò56kgµé¡Ó1°Ìº´¼¡Í¤¼ù¡Ê¹áÀîÃæ±û 3Ç¯¡Ë¥Èー¥¿¥ë200kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á90kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯110kg¡Ë¡ÒÃË»Ò60kgµé¡Ó1°ÌÄÑÄ¾Íã¡Ê¹áÀîÃæ±û 3Ç¯¡Ë¥Èー¥¿¥ë206kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á93kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯113kg¡Ë¡ÒÃË»Ò65k