6ÆüÍ¼Êý¡¢°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¸á¸å5»þÁ°¡¢È¾ÅÄ»Ôµµºê¤Î¹ñÆ»366¹æ¤Ç¡¢Æî¸þ¤­¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ÈÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î