ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¸µ½½Î¾¤ÎÍ¦Ëá¡Ê£²£·¡Ë¡áËÜÌ¾¡¦ÃæÈøÍ¦Ëá¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¢°¤Éð¾¾¡á¤¬£¶Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÆâ¤ÎÂç¹­´Ö¤ÇÃÇÈ±¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±£´Ç¯½Õ¾ì½ê½éÅÚÉ¶¤ÎÆ±´ü¤Ç½½Î¾¤Î¾ÅÆîÇµ³¤¡Ê£²£¸¡Ë¡á¹âÅÄÀî¡á¤¬ÀËÊÌ¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÃæÂ´¤¿¤¿¤­¾å¤²¤ÎÎ¾¼Ô¡£¾ÅÆîÇµ³¤¤ÏÁ°ÁêËÐ¤ÎºÇ½é¤ÎÁêËÐ¤Ç°ìÅÙ¤À¤±ÂÐÀï¤·¡¢ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆþÌç¤·¤ÆºÇ½é¤ÎÁê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£½ä¶È¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡ÊÍ¦Ëá¤¬ÂÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ