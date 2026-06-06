É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£½ÅÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤ò»ý¤ÄÄ¹ÃË¤Î°Ù¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¾ã³²¼Ô¸þ¤±¤ÎÏÂÂÀ¸Ý¥µー¥¯¥ë¡£´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Â­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿Æþ²ñ½éÆü¡¢ÂåÉ½¼Ô¤«¤é¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î°ì¸À¤Ë¡¢»ä¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄÌ¤¤Â³¤±¤ë¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡© µÙÆü¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö Ä¹ÃË¤Ï½ÅÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢20ºÐ¤Ç¤¹¤¬ÃÎÇ½¤ÎÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ï3ºÐ°Ì¤Ç¤¹¡£ ³°¤Ç¤Ï²º¤ä¤«¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤È³°¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Î