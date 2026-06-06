¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼BMW¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¿¹¥Ó¥ëÇÕÂè3Æü¡Ê2026Ç¯6·î6Æü°ñ¾ë¸©¼µ¸Í¥Ò¥ë¥ºCC¡á7431¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë¥Ä¥¢¡¼Ì¤¾¡Íø¤Î½ÐÍøÍÕÂÀ°ìÏº¡Ê25¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼»²Àï3Ç¯ÌÜ¤ÎÂç´ï¤¬½éÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Æñ´Ø¥³¡¼¥¹¤Î¼µ¸Í¥Ò¥ë¥ºCC¤Ç3ÆüÏ¢Â³60Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿½ÐÍøÍÕ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë