Á°¤è¤êÁé¤»¤Æ¤ë▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à´Å¤¨¤óË·¤Ç¼ä¤·¤¬¤ê²°¡£¤Ç¤â¤É¤³¤«Âç¿Í¤ÎÍî¤ÁÃå¤­¤â¤¢¤ë¡¢Í¥¤·¤¤¹õÇ­¡¦¤í¤ó¡£2025Ç¯¡¢¤í¤ó¤Ï11ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÇ­»ô¤¤½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿AKR¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸îÇ­¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Åö»þ¡¢¤í¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂÎ½Å8¥­¥íÄ¶¤¨¡¢¿­¤Ó¤ì¤ÐÌó1¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡£¤È¤³¤í¤¬¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤ª·Þ¤¨½éÆü¤«¤éÉ¨¤Ë¾è¤ê¡¢Ìë¤Ï¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÉÛÃÄ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤Ë¡¢AKR