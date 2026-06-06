ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¡¦Âè2Àï¤¬6Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç·×10»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤¬·èÄê¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¡Ö½©½ÕÀ©¡×°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤·¤Æ³«Ëë¤·¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡£¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏJ1¤Î20¥Á¡¼¥à¤¬¡¢EAST¤ÈWEST¤Ë10¥Á¡¼¥à¤º¤ÄÊ¬¤«¤ì¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤·¤Æ·×18Àá¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆ±½ç°Ì