É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¡¦KÆà¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¹â²Á¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ëµÁÊì¤Ëº¤¤ê²Ì¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÉ×¤ØËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢É×¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ ºÅÂ¥¤¹¤ëµÁÊì