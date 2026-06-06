¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ïµ¤¤¬´Ë¤à¤â¤Î¡£ÊÝ¸î¤·¤Æ¿ôÆü·Ð¤Ã¤¿»ÒÇ­¤¬¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç27.4Ëü²ó¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢1.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤òµ­Ï¿¡£¡Ö·Ù²ü¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯´²¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤Íw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§»ÒÇ­¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¿ôÆü¢ª¡Ø¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Î¾å¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡ÄÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Û ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î