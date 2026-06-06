5Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥°¥Ã¥×¥éÀÖ¥ì¥ó¥¬¤Þ¤Ä¤ê¡×Æâ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È Ì¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥ÈÆóÅáÎ®No.1·èÄêÀï2026¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬6Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡Û¹ë²Ú·Ý¿Í¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥­¡¼¥º¡¢¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Ñ¥ó¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡¢TC¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¡¢