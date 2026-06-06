¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Î¥°¥í¥Ã¥·¡¼»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï6·î5Æü¡¢IAEAÍý»ö²ñ¤Î³«Ëë¼°¤Ç¡¢¡Ö³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¿ÏÂÌÜÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë³Ë»ÜÀß¤â¹¶·â¤ÎÉ¸Åª¤È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥í¥Ã¥·¡¼»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡Ö²ÔÆ¯Ãæ¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬Ä¾ÀÜ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢ÂçÎÌ¤ÎÊü¼ÍÀ­Êª¼Á¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÏ§¿´ÍÏÍ»¤Ê¤É¤Î¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤­¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î