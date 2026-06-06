¹áÀî¸©¹â¹»ÁíÂÎ2026 ¡Ú¹áÀî¸©¹â¹»ÁíÂÎ¡Û6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢Âîµå¤ÎÃÄÂÎÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¢£¥Æ¥Ë¥¹ÃÄÂÎÃË½÷¤È¤â¤Ë¹â¾¾ËÌ¤¬Í¥¾¡¡£ÃË»Ò¤Ï6Ç¯Ï¢Â³35²óÌÜ¡£½÷»Ò¤Ï6Ç¯Ï¢Â³24²óÌÜ¡ÒÃË»Ò¡Ó·è¾¡¤Ï¹â¾¾ËÌ¤È¹áÀîÃæ±û¤ÎÂÐÀï¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¹â¾¾ËÌ¤Îß·îµÎÜÍ£¡¦ÆïÍ¦¿¿¥Ú¥¢¤¬8-2¤Ç¾¡Íø¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹1¤ÎÉÞÀî±ÑÎ°¤¬8-3¤Ç¾¡Íø¤·¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ò½÷»Ò¡Ó·è¾¡¤Ï¹â¾¾ËÌ¤È±ÑÌÀ¤ÎÂÐÀï¡£