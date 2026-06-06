²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ× ¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²Î¼ê¡¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê64¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÃæ¿¹¤¬Áª¤ó¤À¡Ö°¦¤·¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥È¥Ã¥×3¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¡Ö¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¡×¤¬¡¢2¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¸¦¥Ê¥ª¥³¤Î¡ÖLA-LA-LA¡×¡Ê¥é-¥é-¥é¡Ë¡¢3¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Ãæ¿¹¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸