ÃÇÈ±¼°¤ÇºÊÍ´²Ú¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¸µËëÆâ·õæÆ¡á6Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ3·î¤ÎÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µËëÆâ·õæÆ¤Î°ÂÉ§·õÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡áÅìµþÅÔ½Ð¿È¡á¤¬6Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÃÇÈ±¼°¤ò³«¤­¡¢¶×ºù¤ÈÌ¸Åç¤ÎÎ¾Âç´Ø¤éÌó90¿Í¤¬¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÄÉ¼êÉ÷¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâÂçæÆ»³¡Ë¤Î¤Ï¤µ¤ß¤ÇÂç¶ä°É¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î°úÂà¡£¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£ºÊÍ´²Ú¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤âÆ±»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ºë¶Ì±É¹â¡½ÆüÂç¤«¤é