3·»Ëå¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥ï¥ó¥·ー¥ó¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç3Ëü5000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ª¹Ôµ·¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜ¤¬¥­¥é¥­¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§Âç¹¥Êª¤Î¡ØÇ¼Æ¦¡Ù¤òÁ°¤Ë¤·¤¿2É¤¤Î¸¤¢ª¡Ø¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤­¤ä¡ÄÎéµ·Àµ¤·¤¤¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡Ù¡Û Âç¹¥Êª¤ÎÇ¼Æ¦¤¬ÅÐ¾ì YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´&#12